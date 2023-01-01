5000 نغولتروم بوتاني إلى روبية هندية

تحويل BTN إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ btn
٥٬٠٠٤٫١٠ inr

1.00000 BTN = 1.00082 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:24 UTC
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BTN إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.0788589.2911.465351.667470.9542518.4127
1GBP1.1689111.26105104.3711.712821.949071.1154321.5223
1USD0.926950.79299182.7651.358251.54560.884517.067
1INR0.01119930.009581220.012082410.01641090.01867450.01068690.20621

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبية الهندية
1 BTN1.00082 INR
5 BTN5.00410 INR
10 BTN10.00820 INR
20 BTN20.01640 INR
50 BTN50.04100 INR
100 BTN100.08200 INR
250 BTN250.20500 INR
500 BTN500.41000 INR
1000 BTN1000.82000 INR
2000 BTN2001.64000 INR
5000 BTN5004.10000 INR
10000 BTN10008.20000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / نغولتروم بوتاني
1 INR0.99918 BTN
5 INR4.99590 BTN
10 INR9.99181 BTN
20 INR19.98362 BTN
50 INR49.95905 BTN
100 INR99.91810 BTN
250 INR249.79525 BTN
500 INR499.59050 BTN
1000 INR999.18100 BTN
2000 INR1998.36200 BTN
5000 INR4995.90500 BTN
10000 INR9991.81000 BTN