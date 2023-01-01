ألف نغولتروم بوتاني إلى روبية هندية

تحويل BTN إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬٠٠٠٫٧٩ inr

1.00000 BTN = 1.00079 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:23 UTC
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BTN إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078789.27591.46521.667360.9541518.4106
1GBP1.1689111.26095104.3591.712751.949071.1153121.5211
1USD0.927050.793053182.76251.35831.545710.8845517.0674
1INR0.01120120.009582270.012082810.0164120.01867650.01068780.206221

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبية الهندية
1 BTN1.00079 INR
5 BTN5.00395 INR
10 BTN10.00790 INR
20 BTN20.01580 INR
50 BTN50.03950 INR
100 BTN100.07900 INR
250 BTN250.19750 INR
500 BTN500.39500 INR
1000 BTN1000.79000 INR
2000 BTN2001.58000 INR
5000 BTN5003.95000 INR
10000 BTN10007.90000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / نغولتروم بوتاني
1 INR0.99921 BTN
5 INR4.99606 BTN
10 INR9.99211 BTN
20 INR19.98422 BTN
50 INR49.96055 BTN
100 INR99.92110 BTN
250 INR249.80275 BTN
500 INR499.60550 BTN
1000 INR999.21100 BTN
2000 INR1998.42200 BTN
5000 INR4996.05500 BTN
10000 INR9992.11000 BTN