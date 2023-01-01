100 نغولتروم بوتاني إلى دولار هونغ كونغ
تحويل BTN إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / نغولتروم بوتاني
|100 HKD
|1054.72000 BTN
|200 HKD
|2109.44000 BTN
|300 HKD
|3164.16000 BTN
|500 HKD
|5273.60000 BTN
|1000 HKD
|10547.20000 BTN
|2000 HKD
|21094.40000 BTN
|2500 HKD
|26368.00000 BTN
|3000 HKD
|31641.60000 BTN
|4000 HKD
|42188.80000 BTN
|5000 HKD
|52736.00000 BTN
|10000 HKD
|105472.00000 BTN
|20000 HKD
|210944.00000 BTN