1 نغولتروم بوتاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BTN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1 btn
0.27 czk

1.00000 BTN = 0.27011 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:51 UTC
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BTN إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.078889.26531.465231.66610.9543518.4063
1GBP1.1688411.26095104.3371.712621.947411.1154821.5141
1USD0.926950.793053182.7451.35821.54440.8846517.0618
1INR0.01120260.00958430.012085310.01641430.01866460.01069130.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BTN0.27011 CZK
5 BTN1.35058 CZK
10 BTN2.70115 CZK
20 BTN5.40230 CZK
50 BTN13.50575 CZK
100 BTN27.01150 CZK
250 BTN67.52875 CZK
500 BTN135.05750 CZK
1000 BTN270.11500 CZK
2000 BTN540.23000 CZK
5000 BTN1350.57500 CZK
10000 BTN2701.15000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / نغولتروم بوتاني
1 CZK3.70212 BTN
5 CZK18.51060 BTN
10 CZK37.02120 BTN
20 CZK74.04240 BTN
50 CZK185.10600 BTN
100 CZK370.21200 BTN
250 CZK925.53000 BTN
500 CZK1851.06000 BTN
1000 CZK3702.12000 BTN
2000 CZK7404.24000 BTN
5000 CZK18510.60000 BTN
10000 CZK37021.20000 BTN