100 نغولتروم بوتاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BTN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ btn
٢٧٫٠١ czk

1.00000 BTN = 0.27013 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:50 UTC
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BTN إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078789.25921.465091.665950.954318.4048
1GBP1.1690411.261104.3441.712691.947491.1156221.5152
1USD0.927050.793021182.7471.35821.54440.884717.062
1INR0.01120330.009583690.01208510.01641390.01866410.01069160.206195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BTN0.27013 CZK
5 BTN1.35065 CZK
10 BTN2.70129 CZK
20 BTN5.40258 CZK
50 BTN13.50645 CZK
100 BTN27.01290 CZK
250 BTN67.53225 CZK
500 BTN135.06450 CZK
1000 BTN270.12900 CZK
2000 BTN540.25800 CZK
5000 BTN1350.64500 CZK
10000 BTN2701.29000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / نغولتروم بوتاني
1 CZK3.70193 BTN
5 CZK18.50965 BTN
10 CZK37.01930 BTN
20 CZK74.03860 BTN
50 CZK185.09650 BTN
100 CZK370.19300 BTN
250 CZK925.48250 BTN
500 CZK1850.96500 BTN
1000 CZK3701.93000 BTN
2000 CZK7403.86000 BTN
5000 CZK18509.65000 BTN
10000 CZK37019.30000 BTN