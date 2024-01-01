1 тысяча бутанских нгултрумов в чешские кроны

Сконвертируйте BTN в CZK по реальному обменному курсу

1 000 btn
276,98 czk

Nu.1,000 BTN = Kč0,2770 CZK

Среднерыночный курс в 23:16
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1 BTN в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,28090,2845
Низкий0,27700,2702
В среднем0,27890,2773
Изменить-0.21%-2.59%
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Соотношение 1 BTN к CZK

За последние 30 дней максимальный курс BTN к CZK составил 0,2809, а минимальный — 0,2770. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2789. Изменение курса BTN к CZK в процентном соотношении составило -0.21.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к CZK составил 0,2845, а минимальный — 0,2702. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2773. Изменение курса BTN к CZK в процентном соотношении составило -2.59.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,250,9180,7721,3441,6551,492
1 CAD0,73113,3170,6690,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,8910,8421,4651,8031,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Чешская крона
1 BTN0,27698 CZK
5 BTN1,38492 CZK
10 BTN2,76984 CZK
20 BTN5,53968 CZK
50 BTN13,84920 CZK
100 BTN27,69840 CZK
250 BTN69,24600 CZK
500 BTN138,49200 CZK
1000 BTN276,98400 CZK
2000 BTN553,96800 CZK
5000 BTN1 384,92000 CZK
10000 BTN2 769,84000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Бутанский нгултрум
1 CZK3,61032 BTN
5 CZK18,05160 BTN
10 CZK36,10320 BTN
20 CZK72,20640 BTN
50 CZK180,51600 BTN
100 CZK361,03200 BTN
250 CZK902,58000 BTN
500 CZK1 805,16000 BTN
1000 CZK3 610,32000 BTN
2000 CZK7 220,64000 BTN
5000 CZK18 051,60000 BTN
10000 CZK36 103,20000 BTN