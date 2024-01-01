Индонезийские рупии в коста-риканские колоны

Сконвертируйте IDR в CRC по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
32 396,50 crc

Rp1,000 IDR = ₡0,03240 CRC

Среднерыночный курс в 09:37
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1 IDR в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03280,0328
Низкий0,03170,0309
В среднем0,03230,0320
Изменить2.08%4.82%
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Соотношение 1 IDR к CRC

За последние 30 дней максимальный курс IDR к CRC составил 0,0328, а минимальный — 0,0317. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0323. Изменение курса IDR к CRC в процентном соотношении составило 2.08.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к CRC составил 0,0328, а минимальный — 0,0309. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0320. Изменение курса IDR к CRC в процентном соотношении составило 4.82.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6670,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,0811,4641,6261,4930,8438,501
1 SGD0,74462,2080,68311,1111,0190,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

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IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Коста-риканский колон
1 IDR0,03240 CRC
5 IDR0,16198 CRC
10 IDR0,32397 CRC
20 IDR0,64793 CRC
50 IDR1,61983 CRC
100 IDR3,23965 CRC
250 IDR8,09913 CRC
500 IDR16,19825 CRC
1000 IDR32,39650 CRC
2000 IDR64,79300 CRC
5000 IDR161,98250 CRC
10000 IDR323,96500 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Индонезийская рупия
1 CRC30,86750 IDR
5 CRC154,33750 IDR
10 CRC308,67500 IDR
20 CRC617,35000 IDR
50 CRC1 543,37500 IDR
100 CRC3 086,75000 IDR
250 CRC7 716,87500 IDR
500 CRC15 433,75000 IDR
1000 CRC30 867,50000 IDR
2000 CRC61 735,00000 IDR
5000 CRC154 337,50000 IDR
10000 CRC308 675,00000 IDR