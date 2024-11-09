Датские кроны в коста-риканские колоны

Сконвертируйте DKK в CRC по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = ₡73,72 CRC

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса DKK к CRC

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

CRC
1 DKK в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий75,762478,9228
Низкий73,629673,6296
В среднем74,801576,3944
Изменение-2.61%-4.77%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к CRC

За последние 30 дней максимальный курс DKK к CRC составил 75,7624, а минимальный — 73,6296. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 74,8015. Изменение курса DKK к CRC в процентном соотношении составило -2.61.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к CRC составил 78,9228, а минимальный — 73,6296. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 76,3944. Изменение курса DKK к CRC в процентном соотношении составило -4.77.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к CRC

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Коста-риканский колон
1 DKK73,72320 CRC
5 DKK368,61600 CRC
10 DKK737,23200 CRC
20 DKK1 474,46400 CRC
50 DKK3 686,16000 CRC
100 DKK7 372,32000 CRC
250 DKK18 430,80000 CRC
500 DKK36 861,60000 CRC
1000 DKK73 723,20000 CRC
2000 DKK147 446,40000 CRC
5000 DKK368 616,00000 CRC
10000 DKK737 232,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Датская крона
1 CRC0,01356 DKK
5 CRC0,06782 DKK
10 CRC0,13564 DKK
20 CRC0,27128 DKK
50 CRC0,67821 DKK
100 CRC1,35642 DKK
250 CRC3,39105 DKK
500 CRC6,78210 DKK
1000 CRC13,56420 DKK
2000 CRC27,12840 DKK
5000 CRC67,82100 DKK
10000 CRC135,64200 DKK