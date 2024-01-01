История обменного курса датская крона–коста-риканские колоны

Обменный курс датские кроны/коста-риканские колоны сейчас составляет 73,723, отражая изменение в размере -0.258% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.077% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 75,175, и минимумом, равным 73,471, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.