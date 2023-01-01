روبية إندونيسية إلى كولون كوستاريكي
تحويل IDR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كولون كوستاريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الروبية الإندونيسية
|1 CRC
|28.66630 IDR
|5 CRC
|143.33150 IDR
|10 CRC
|286.66300 IDR
|20 CRC
|573.32600 IDR
|50 CRC
|1433.31500 IDR
|100 CRC
|2866.63000 IDR
|250 CRC
|7166.57500 IDR
|500 CRC
|14333.15000 IDR
|1000 CRC
|28666.30000 IDR
|2000 CRC
|57332.60000 IDR
|5000 CRC
|143331.50000 IDR
|10000 CRC
|286663.00000 IDR