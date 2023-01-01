روبية إندونيسية إلى كولون كوستاريكي

تحويل IDR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
34884.20 crc

1.00000 IDR = 0.03488 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 14:39 UTC
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IDR إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.70451.438961.661270.963418.315
1GBP1.1520711.22955102.1991.657861.913991.1099121.1012
1USD0.937050.813306183.11891.348351.556660.9025517.1617
1INR0.01127340.009784850.01203110.01622190.01872810.01085850.206472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / كوستاريكا كولوين
1 IDR0.03488 CRC
5 IDR0.17442 CRC
10 IDR0.34884 CRC
20 IDR0.69768 CRC
50 IDR1.74421 CRC
100 IDR3.48842 CRC
250 IDR8.72105 CRC
500 IDR17.44210 CRC
1000 IDR34.88420 CRC
2000 IDR69.76840 CRC
5000 IDR174.42100 CRC
10000 IDR348.84200 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الروبية الإندونيسية
1 CRC28.66630 IDR
5 CRC143.33150 IDR
10 CRC286.66300 IDR
20 CRC573.32600 IDR
50 CRC1433.31500 IDR
100 CRC2866.63000 IDR
250 CRC7166.57500 IDR
500 CRC14333.15000 IDR
1000 CRC28666.30000 IDR
2000 CRC57332.60000 IDR
5000 CRC143331.50000 IDR
10000 CRC286663.00000 IDR