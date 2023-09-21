شيكل إسرائيلي جديد إلى كولون كوستاريكي

تحويل ILS إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٣٩٬٧٩٧ crc

1.00000 ILS = 139.79700 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 14:55 UTC
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ILS إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0659588.61351.439141.661010.9627518.3209
1GBP1.1524711.22835102.1141.65841.914061.1095421.1121
1USD0.938150.8141183.1311.35011.558240.903217.1874
1INR0.0112850.009792980.012029210.01624060.01874440.01086480.206751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / كوستاريكا كولوين
1 ILS139.79700 CRC
5 ILS698.98500 CRC
10 ILS1397.97000 CRC
20 ILS2795.94000 CRC
50 ILS6989.85000 CRC
100 ILS13979.70000 CRC
250 ILS34949.25000 CRC
500 ILS69898.50000 CRC
1000 ILS139797.00000 CRC
2000 ILS279594.00000 CRC
5000 ILS698985.00000 CRC
10000 ILS1397970.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Israeli New Sheqel
1 CRC0.00715 ILS
5 CRC0.03577 ILS
10 CRC0.07153 ILS
20 CRC0.14306 ILS
50 CRC0.35766 ILS
100 CRC0.71532 ILS
250 CRC1.78831 ILS
500 CRC3.57662 ILS
1000 CRC7.15325 ILS
2000 CRC14.30650 ILS
5000 CRC35.76625 ILS
10000 CRC71.53250 ILS