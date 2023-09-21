فرنك سويسري إلى كولون كوستاريكي

تحويل CHF إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٥٩٢٬٧٩٥ crc

1.00000 CHF = 592.79500 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 2:10 UTC
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CHF إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0640588.23631.434661.656880.9573518.2235
1GBP1.1581411.23235102.1931.661581.918951.1087521.1058
1USD0.93980.811458182.9251.34831.557150.899717.1265
1INR0.01133320.009785440.012059110.01625930.01877780.01084960.20653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / كوستاريكا كولوين
1 CHF592.79500 CRC
5 CHF2963.97500 CRC
10 CHF5927.95000 CRC
20 CHF11855.90000 CRC
50 CHF29639.75000 CRC
100 CHF59279.50000 CRC
250 CHF148198.75000 CRC
500 CHF296397.50000 CRC
1000 CHF592795.00000 CRC
2000 CHF1185590.00000 CRC
5000 CHF2963975.00000 CRC
10000 CHF5927950.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الفرنك السويسري
1 CRC0.00169 CHF
5 CRC0.00843 CHF
10 CRC0.01687 CHF
20 CRC0.03374 CHF
50 CRC0.08435 CHF
100 CRC0.16869 CHF
250 CRC0.42173 CHF
500 CRC0.84346 CHF
1000 CRC1.68692 CHF
2000 CRC3.37384 CHF
5000 CRC8.43460 CHF
10000 CRC16.86920 CHF