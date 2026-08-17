الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كولون كوستاريكي

حوّل CZK إلى CRC بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 21.46 CRC
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى CRC،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى CRC متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى CRC اليوم

CZKCRC
1 CZK21.46 CRC
5 CZK107.28 CRC
10 CZK214.57 CRC
20 CZK429.13 CRC
50 CZK1,072.83 CRC
100 CZK2,145.66 CRC
250 CZK5,364.15 CRC
500 CZK10,728.30 CRC
1000 CZK21,456.60 CRC
2000 CZK42,913.20 CRC
5000 CZK107,283.00 CRC
10000 CZK214,566.00 CRC
CRCCZK
1 CRC0.05 CZK
5 CRC0.23 CZK
10 CRC0.47 CZK
20 CRC0.93 CZK
50 CRC2.33 CZK
100 CRC4.66 CZK
250 CRC11.65 CZK
500 CRC23.30 CZK
1000 CRC46.61 CZK
2000 CRC93.21 CZK
5000 CRC233.03 CZK
10000 CRC466.06 CZK

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