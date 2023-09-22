دولار نيوزيلندي إلى كولون كوستاريكي

تحويل NZD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٣١٧٬٤٥٨ crc

1.00000 NZD = 317.45800 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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NZD إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663280.964418.3617
1GBP1.1528711.2284101.8091.656011.917581.1118321.1689
1USD0.938550.814067182.87951.34811.561040.905117.2329
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626580.0188350.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / كوستاريكا كولوين
1 NZD317.45800 CRC
5 NZD1587.29000 CRC
10 NZD3174.58000 CRC
20 NZD6349.16000 CRC
50 NZD15872.90000 CRC
100 NZD31745.80000 CRC
250 NZD79364.50000 CRC
500 NZD158729.00000 CRC
1000 NZD317458.00000 CRC
2000 NZD634916.00000 CRC
5000 NZD1587290.00000 CRC
10000 NZD3174580.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار نيوزيلندي
1 CRC0.00315 NZD
5 CRC0.01575 NZD
10 CRC0.03150 NZD
20 CRC0.06300 NZD
50 CRC0.15750 NZD
100 CRC0.31500 NZD
250 CRC0.78751 NZD
500 CRC1.57501 NZD
1000 CRC3.15002 NZD
2000 CRC6.30004 NZD
5000 CRC15.75010 NZD
10000 CRC31.50020 NZD