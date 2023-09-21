يورو إلى كولون كوستاريكي

تحويل EUR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٥٦٧٬٥٢٥ crc

1.00000 EUR = 567.52500 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 0:32 UTC
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EUR إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064188.24051.434251.655290.9576518.2046
1GBP1.1578111.23205102.1681.660621.916541.1087821.0779
1USD0.939750.811655182.9251.347851.555570.8999517.108
1INR0.01133270.009787820.012059110.01625380.01875880.01085260.206307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / كوستاريكا كولوين
1 EUR567.52500 CRC
5 EUR2837.62500 CRC
10 EUR5675.25000 CRC
20 EUR11350.50000 CRC
50 EUR28376.25000 CRC
100 EUR56752.50000 CRC
250 EUR141881.25000 CRC
500 EUR283762.50000 CRC
1000 EUR567525.00000 CRC
2000 EUR1135050.00000 CRC
5000 EUR2837625.00000 CRC
10000 EUR5675250.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / اليورو
1 CRC0.00176 EUR
5 CRC0.00881 EUR
10 CRC0.01762 EUR
20 CRC0.03524 EUR
50 CRC0.08810 EUR
100 CRC0.17620 EUR
250 CRC0.44051 EUR
500 CRC0.88102 EUR
1000 CRC1.76204 EUR
2000 CRC3.52408 EUR
5000 CRC8.81020 EUR
10000 CRC17.62040 EUR