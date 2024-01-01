5 كولون كوستاريكي إلى يورو

تحويل CRC إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5 crc
0.01 eur

₡1.000 CRC = €0.001728 EUR

Mid-market exchange rate at 15:09
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CRC إلى EUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09391.7811.5021.6560.9520.666
1 GBP1.1711.279107.3561.7571.9371.11124.172
1 USD0.9150.782183.9411.3741.5150.86918.9
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / اليورو
1 CRC٠٫٠٠١٧٣ EUR
5 CRC٠٫٠٠٨٦٤ EUR
10 CRC٠٫٠١٧٢٨ EUR
20 CRC٠٫٠٣٤٥٥ EUR
50 CRC٠٫٠٨٦٣٨ EUR
100 CRC٠٫١٧٢٧٦ EUR
250 CRC٠٫٤٣١٩٠ EUR
500 CRC٠٫٨٦٣٨٠ EUR
1000 CRC١٫٧٢٧٥٩ EUR
2000 CRC٣٫٤٥٥١٨ EUR
5000 CRC٨٫٦٣٧٩٥ EUR
10000 CRC١٧٫٢٧٥٩٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / كوستاريكا كولوين
1 EUR٥٧٨٫٨٤٠٠٠ CRC
5 EUR٢٬٨٩٤٫٢٠٠٠٠ CRC
10 EUR٥٬٧٨٨٫٤٠٠٠٠ CRC
20 EUR١١٬٥٧٦٫٨٠٠٠٠ CRC
50 EUR٢٨٬٩٤٢٫٠٠٠٠٠ CRC
100 EUR٥٧٬٨٨٤٫٠٠٠٠٠ CRC
250 EUR١٤٤٬٧١٠٫٠٠٠٠٠ CRC
500 EUR٢٨٩٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 EUR٥٧٨٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 EUR١٬١٥٧٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 EUR٢٬٨٩٤٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 EUR٥٬٧٨٨٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC