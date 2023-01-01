فورنت مجري إلى كولون كوستاريكي

تحويل HUF إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٤٬٦٦٢٫٩٠ crc

1.00000 HUF = 1.46629 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 14:24 UTC
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HUF إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61881.438891.661470.964218.3235
1GBP1.152611.22865102.141.658431.914981.1113421.1193
1USD0.93810.813901183.13211.34981.55860.904517.189
1INR0.01128430.009790460.01202910.01623680.01874850.01088030.206767

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / كوستاريكا كولوين
2000 HUF2932.58000 CRC
5000 HUF7331.45000 CRC
10000 HUF14662.90000 CRC
15000 HUF21994.35000 CRC
20000 HUF29325.80000 CRC
30000 HUF43988.70000 CRC
40000 HUF58651.60000 CRC
50000 HUF73314.50000 CRC
60000 HUF87977.40000 CRC
100000 HUF146629.00000 CRC
150000 HUF219943.50000 CRC
200000 HUF293258.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Hungarian Forint
1 CRC0.68200 HUF
5 CRC3.40998 HUF
10 CRC6.81995 HUF
20 CRC13.63990 HUF
50 CRC34.09975 HUF
100 CRC68.19950 HUF
250 CRC170.49875 HUF
500 CRC340.99750 HUF
1000 CRC681.99500 HUF
2000 CRC1363.99000 HUF
5000 CRC3409.97500 HUF
10000 CRC6819.95000 HUF