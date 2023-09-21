دولار هونغ كونغ إلى كولون كوستاريكي

تحويل HKD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٦٨٬١٩٠ crc

1.00000 HKD = 68.19000 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 13:22 UTC
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HKD إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.064488.4971.436731.661830.963918.3148
1GBP1.1529411.2272102.0331.656471.9161.1113221.1161
1USD0.93950.814863183.14261.34981.561280.905617.2067
1INR0.01129980.009800790.012027510.01623480.01877830.01089210.206954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / كوستاريكا كولوين
100 HKD6819.00000 CRC
200 HKD13638.00000 CRC
300 HKD20457.00000 CRC
500 HKD34095.00000 CRC
1000 HKD68190.00000 CRC
2000 HKD136380.00000 CRC
2500 HKD170475.00000 CRC
3000 HKD204570.00000 CRC
4000 HKD272760.00000 CRC
5000 HKD340950.00000 CRC
10000 HKD681900.00000 CRC
20000 HKD1363800.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار هونغ كونغ
1 CRC0.01466 HKD
5 CRC0.07332 HKD
10 CRC0.14665 HKD
20 CRC0.29330 HKD
50 CRC0.73325 HKD
100 CRC1.46649 HKD
250 CRC3.66622 HKD
500 CRC7.33245 HKD
1000 CRC14.66490 HKD
2000 CRC29.32980 HKD
5000 CRC73.32450 HKD
10000 CRC146.64900 HKD