ليف بلغاري إلى كولون كوستاريكي

تحويل BGN إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٢٨٩٬٩٩٩ crc

1.00000 BGN = 289.99900 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 4:57 UTC
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BGN إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0635588.37831.434891.660370.9574518.2179
1GBP1.1582111.2318102.361.661881.923031.1089321.0999
1USD0.940250.81182183.09751.349151.561160.900117.1293
1INR0.0113150.009769490.012034110.01623570.01878710.01083190.206135

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / كوستاريكا كولوين
1 BGN289.99900 CRC
5 BGN1449.99500 CRC
10 BGN2899.99000 CRC
20 BGN5799.98000 CRC
50 BGN14499.95000 CRC
100 BGN28999.90000 CRC
250 BGN72499.75000 CRC
500 BGN144999.50000 CRC
1000 BGN289999.00000 CRC
2000 BGN579998.00000 CRC
5000 BGN1449995.00000 CRC
10000 BGN2899990.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / لياف بلغاري
1 CRC0.00345 BGN
5 CRC0.01724 BGN
10 CRC0.03448 BGN
20 CRC0.06897 BGN
50 CRC0.17241 BGN
100 CRC0.34483 BGN
250 CRC0.86207 BGN
500 CRC1.72414 BGN
1000 CRC3.44828 BGN
2000 CRC6.89656 BGN
5000 CRC17.24140 BGN
10000 CRC34.48280 BGN