Bulgar levasından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile BGN → CRC çevirin

1.000 bgn
273.443 crc

1,000 BGN = 273,4 CRC

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,941,6841,3771,5471,3620,80318,862
1 EUR1,06411,7921,4661,6471,4490,85520,071
1 NZD0,5940,55810,8180,9190,8080,47711,198
1 CAD0,7260,6821,22311,1230,9880,58313,694

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Bulgar levasından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

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BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Kosta Rika Kolonu
1 BGN273,44300 CRC
5 BGN1.367,21500 CRC
10 BGN2.734,43000 CRC
20 BGN5.468,86000 CRC
50 BGN13.672,15000 CRC
100 BGN27.344,30000 CRC
250 BGN68.360,75000 CRC
500 BGN136.721,50000 CRC
1000 BGN273.443,00000 CRC
2000 BGN546.886,00000 CRC
5000 BGN1.367.215,00000 CRC
10000 BGN2.734.430,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Bulgar Levası
1 CRC0,00366 BGN
5 CRC0,01829 BGN
10 CRC0,03657 BGN
20 CRC0,07314 BGN
50 CRC0,18285 BGN
100 CRC0,36571 BGN
250 CRC0,91427 BGN
500 CRC1,82854 BGN
1000 CRC3,65707 BGN
2000 CRC7,31414 BGN
5000 CRC18,28535 BGN
10000 CRC36,57070 BGN