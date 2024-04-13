Çin yuanından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile CNY → CRC çevirin

1.000 cny
69.447,40 crc

1,000 CNY = 69,45 CRC

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Kosta Rika Kolonu
1 CNY69,44740 CRC
5 CNY347,23700 CRC
10 CNY694,47400 CRC
20 CNY1.388,94800 CRC
50 CNY3.472,37000 CRC
100 CNY6.944,74000 CRC
250 CNY17.361,85000 CRC
500 CNY34.723,70000 CRC
1000 CNY69.447,40000 CRC
2000 CNY138.894,80000 CRC
5000 CNY347.237,00000 CRC
10000 CNY694.474,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Çin Yuanı RMB
1 CRC0,01440 CNY
5 CRC0,07200 CNY
10 CRC0,14399 CNY
20 CRC0,28799 CNY
50 CRC0,71997 CNY
100 CRC1,43994 CNY
250 CRC3,59985 CNY
500 CRC7,19970 CNY
1000 CRC14,39940 CNY
2000 CRC28,79880 CNY
5000 CRC71,99700 CNY
10000 CRC143,99400 CNY