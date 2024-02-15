Singapur dolarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile SGD → CRC çevirin

1.000 sgd
385.203 crc

1.00000 SGD = 385.20300 CRC

20:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.928451.533150.79374583.00197.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938540.00009806670.00005077110.005309130.0004601310.000305876
1 EUR1.077116839.211.651360.85494589.40137.748235.15069
1 AUD0.6522510197.10.60556110.5177254.1384.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kosta Rika Kolonu
1 SGD385.20300 CRC
5 SGD1926.01500 CRC
10 SGD3852.03000 CRC
20 SGD7704.06000 CRC
50 SGD19260.15000 CRC
100 SGD38520.30000 CRC
250 SGD96300.75000 CRC
500 SGD192601.50000 CRC
1000 SGD385203.00000 CRC
2000 SGD770406.00000 CRC
5000 SGD1926015.00000 CRC
10000 SGD3852030.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Singapur Doları
1 CRC0.00260 SGD
5 CRC0.01298 SGD
10 CRC0.02596 SGD
20 CRC0.05192 SGD
50 CRC0.12980 SGD
100 CRC0.25960 SGD
250 CRC0.64901 SGD
500 CRC1.29801 SGD
1000 CRC2.59603 SGD
2000 CRC5.19206 SGD
5000 CRC12.98015 SGD
10000 CRC25.96030 SGD