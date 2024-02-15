Türk lirasından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile TRY → CRC çevirin

1.000 try
16.802,20 crc

1.00000 TRY = 16.80220 CRC

23:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.92790.793336278.9783.00271.346153.6728530.8992
1 EUR1.077710.85497300.64689.4521.450753.9582333.3001
1 GBP1.26051.169631351.642104.6251.696824.6296338.9484
1 PKR0.003584610.003326170.002843810.2975330.004825430.01316580.110762

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kosta Rika Kolonu
1 TRY16.80220 CRC
5 TRY84.01100 CRC
10 TRY168.02200 CRC
20 TRY336.04400 CRC
50 TRY840.11000 CRC
100 TRY1680.22000 CRC
250 TRY4200.55000 CRC
500 TRY8401.10000 CRC
1000 TRY16802.20000 CRC
2000 TRY33604.40000 CRC
5000 TRY84011.00000 CRC
10000 TRY168022.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Türk Lirası
1 CRC0.05952 TRY
5 CRC0.29758 TRY
10 CRC0.59516 TRY
20 CRC1.19032 TRY
50 CRC2.97579 TRY
100 CRC5.95159 TRY
250 CRC14.87897 TRY
500 CRC29.75795 TRY
1000 CRC59.51590 TRY
2000 CRC119.03180 TRY
5000 CRC297.57950 TRY
10000 CRC595.15900 TRY