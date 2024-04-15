20 Türk lirasından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile TRY → CRC çevirin

20 try
310,42 crc

1,000 TRY = 15,52 CRC

00:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,6081,3773,67247,56
1 EUR1,06510,855295,73289,0051,4663,90950,63
1 GBP1,2451,171345,917104,1081,7144,57359,221
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kosta Rika Kolonu
1 TRY15,52080 CRC
5 TRY77,60400 CRC
10 TRY155,20800 CRC
20 TRY310,41600 CRC
50 TRY776,04000 CRC
100 TRY1.552,08000 CRC
250 TRY3.880,20000 CRC
500 TRY7.760,40000 CRC
1000 TRY15.520,80000 CRC
2000 TRY31.041,60000 CRC
5000 TRY77.604,00000 CRC
10000 TRY155.208,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Türk Lirası
1 CRC0,06443 TRY
5 CRC0,32215 TRY
10 CRC0,64430 TRY
20 CRC1,28859 TRY
50 CRC3,22149 TRY
100 CRC6,44297 TRY
250 CRC16,10743 TRY
500 CRC32,21485 TRY
1000 CRC64,42970 TRY
2000 CRC128,85940 TRY
5000 CRC322,14850 TRY
10000 CRC644,29700 TRY