Norveç kronundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile NOK → CRC çevirin

1.000 nok
49.333,60 crc

1.00000 NOK = 49.33360 CRC

15:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.9279583.01630.79418710.43141329.994.02916.91745
1 EUR1.07765189.46250.8558711.24131433.264.342157.45455
1 INR0.01204580.011177910.009566630.12565516.02080.04853380.0833264
1 GBP1.259151.1684104.53113.13441674.665.073388.70991

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Kosta Rika Kolonu
1 NOK49.33360 CRC
5 NOK246.66800 CRC
10 NOK493.33600 CRC
20 NOK986.67200 CRC
50 NOK2466.68000 CRC
100 NOK4933.36000 CRC
250 NOK12333.40000 CRC
500 NOK24666.80000 CRC
1000 NOK49333.60000 CRC
2000 NOK98667.20000 CRC
5000 NOK246668.00000 CRC
10000 NOK493336.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Norveç Kronu
1 CRC0.02027 NOK
5 CRC0.10135 NOK
10 CRC0.20270 NOK
20 CRC0.40540 NOK
50 CRC1.01350 NOK
100 CRC2.02701 NOK
250 CRC5.06752 NOK
500 CRC10.13505 NOK
1000 CRC20.27010 NOK
2000 CRC40.54020 NOK
5000 CRC101.35050 NOK
10000 CRC202.70100 NOK