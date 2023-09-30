5 Norveç kronundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile NOK → CRC çevirin

5 nok
249,63 crc

1.00000 NOK = 49.92620 CRC

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

NOK → CRC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 CRC
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Kosta Rika Kolonu
1 NOK49.92620 CRC
5 NOK249.63100 CRC
10 NOK499.26200 CRC
20 NOK998.52400 CRC
50 NOK2496.31000 CRC
100 NOK4992.62000 CRC
250 NOK12481.55000 CRC
500 NOK24963.10000 CRC
1000 NOK49926.20000 CRC
2000 NOK99852.40000 CRC
5000 NOK249631.00000 CRC
10000 NOK499262.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Norveç Kronu
1 CRC0.02003 NOK
5 CRC0.10015 NOK
10 CRC0.20030 NOK
20 CRC0.40059 NOK
50 CRC1.00148 NOK
100 CRC2.00296 NOK
250 CRC5.00740 NOK
500 CRC10.01480 NOK
1000 CRC20.02960 NOK
2000 CRC40.05920 NOK
5000 CRC100.14800 NOK
10000 CRC200.29600 NOK