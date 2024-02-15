Yeni İsrail şekelinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile ILS → CRC çevirin

1.000 ils
141.960 crc

1.00000 ILS = 141.96000 CRC

06:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0729589.0721.453261.653620.94956518.337
1 GBP1.1713411.25675104.331.702211.936891.1122721.4782
1 USD0.932050.795703183.0161.354451.541190.88517.0903
1 INR0.01122690.009584940.012045910.01631550.0185650.01066060.205868

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Yeni İsrail şekelinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kosta Rika Kolonu
1 ILS141.96000 CRC
5 ILS709.80000 CRC
10 ILS1419.60000 CRC
20 ILS2839.20000 CRC
50 ILS7098.00000 CRC
100 ILS14196.00000 CRC
250 ILS35490.00000 CRC
500 ILS70980.00000 CRC
1000 ILS141960.00000 CRC
2000 ILS283920.00000 CRC
5000 ILS709800.00000 CRC
10000 ILS1419600.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Yeni İsrail Şekeli
1 CRC0.00704 ILS
5 CRC0.03522 ILS
10 CRC0.07044 ILS
20 CRC0.14088 ILS
50 CRC0.35221 ILS
100 CRC0.70442 ILS
250 CRC1.76106 ILS
500 CRC3.52212 ILS
1000 CRC7.04423 ILS
2000 CRC14.08846 ILS
5000 CRC35.22115 ILS
10000 CRC70.44230 ILS