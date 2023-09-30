10 bin Yeni İsrail şekelinden Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile ILS → CRC çevirin
ILS → CRC çevrim grafiği
1 ILS = 140,22500 CRC
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Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
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Yeni İsrail şekelinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kosta Rika Kolonu
|1 ILS
|140.22500 CRC
|5 ILS
|701.12500 CRC
|10 ILS
|1402.25000 CRC
|20 ILS
|2804.50000 CRC
|50 ILS
|7011.25000 CRC
|100 ILS
|14022.50000 CRC
|250 ILS
|35056.25000 CRC
|500 ILS
|70112.50000 CRC
|1000 ILS
|140225.00000 CRC
|2000 ILS
|280450.00000 CRC
|5000 ILS
|701125.00000 CRC
|10000 ILS
|1402250.00000 CRC