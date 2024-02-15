Yeni Zelanda dolarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile NZD → CRC çevirin

1.000 nzd
317.025 crc

1.00000 NZD = 317.02500 CRC

16:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.534680.7945650.929283.02151.349950.88015150.075
1 AUD0.651610.5177390.60543654.09680.8796270.57350697.7889
1 GBP1.258551.9314811.16943104.4871.698981.10781188.877
1 EUR1.076251.65170.85512189.35191.452880.94731161.515

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Yeni Zelanda dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Kosta Rika Kolonu
1 NZD317.02500 CRC
5 NZD1585.12500 CRC
10 NZD3170.25000 CRC
20 NZD6340.50000 CRC
50 NZD15851.25000 CRC
100 NZD31702.50000 CRC
250 NZD79256.25000 CRC
500 NZD158512.50000 CRC
1000 NZD317025.00000 CRC
2000 NZD634050.00000 CRC
5000 NZD1585125.00000 CRC
10000 NZD3170250.00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Yeni Zelanda Doları
1 CRC0.00315 NZD
5 CRC0.01577 NZD
10 CRC0.03154 NZD
20 CRC0.06309 NZD
50 CRC0.15772 NZD
100 CRC0.31543 NZD
250 CRC0.78858 NZD
500 CRC1.57716 NZD
1000 CRC3.15433 NZD
2000 CRC6.30866 NZD
5000 CRC15.77165 NZD
10000 CRC31.54330 NZD