ليرة تركية إلى كولون كوستاريكي

تحويل TRY إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
15,178.70 crc

TL1.000 TRY = ₡15.18 CRC

Mid-market exchange rate at 01:33
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TRY إلى CRC مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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CRC

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9361.3453.67348.697
1 EUR1.11810.843311.9593.8151.5034.10554.428
1 GBP1.3261.1861369.961111.2611.7824.86964.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / كوستاريكا كولوين
1 TRY١٥٫١٧٨٧٠ CRC
5 TRY٧٥٫٨٩٣٥٠ CRC
10 TRY١٥١٫٧٨٧٠٠ CRC
20 TRY٣٠٣٫٥٧٤٠٠ CRC
50 TRY٧٥٨٫٩٣٥٠٠ CRC
100 TRY١٬٥١٧٫٨٧٠٠٠ CRC
250 TRY٣٬٧٩٤٫٦٧٥٠٠ CRC
500 TRY٧٬٥٨٩٫٣٥٠٠٠ CRC
1000 TRY١٥٬١٧٨٫٧٠٠٠٠ CRC
2000 TRY٣٠٬٣٥٧٫٤٠٠٠٠ CRC
5000 TRY٧٥٬٨٩٣٫٥٠٠٠٠ CRC
10000 TRY١٥١٬٧٨٧٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / ليرة تركية
1 CRC٠٫٠٦٥٨٨ TRY
5 CRC٠٫٣٢٩٤١ TRY
10 CRC٠٫٦٥٨٨٢ TRY
20 CRC١٫٣١٧٦٣ TRY
50 CRC٣٫٢٩٤٠٨ TRY
100 CRC٦٫٥٨٨١٦ TRY
250 CRC١٦٫٤٧٠٤٠ TRY
500 CRC٣٢٫٩٤٠٨٠ TRY
1000 CRC٦٥٫٨٨١٦٠ TRY
2000 CRC١٣١٫٧٦٣٢٠ TRY
5000 CRC٣٢٩٫٤٠٨٠٠ TRY
10000 CRC٦٥٨٫٨١٦٠٠ TRY