5 ليرة تركية إلى كولون كوستاريكي

تحويل TRY إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

5 try
79.72 crc

1.000 TRY = 15.94 CRC

Mid-market exchange rate at 13:00
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٦٦١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٨٥٢
1 EUR١٫٠٩٢1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٩٩٠٫٣٨٤١٫٤٧٤٤٫٠١١٥٣٫٣٤٩
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٦٢٢١٠٥٫٧١٧١٫٧٢٤٤٫٦٩١٦٢٫٣٩٩
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / كوستاريكا كولوين
1 TRY١٥٫٩٤٣٤٠ CRC
5 TRY٧٩٫٧١٧٠٠ CRC
10 TRY١٥٩٫٤٣٤٠٠ CRC
20 TRY٣١٨٫٨٦٨٠٠ CRC
50 TRY٧٩٧٫١٧٠٠٠ CRC
100 TRY١٬٥٩٤٫٣٤٠٠٠ CRC
250 TRY٣٬٩٨٥٫٨٥٠٠٠ CRC
500 TRY٧٬٩٧١٫٧٠٠٠٠ CRC
1000 TRY١٥٬٩٤٣٫٤٠٠٠٠ CRC
2000 TRY٣١٬٨٨٦٫٨٠٠٠٠ CRC
5000 TRY٧٩٬٧١٧٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 TRY١٥٩٬٤٣٤٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / ليرة تركية
1 CRC٠٫٠٦٢٧٢ TRY
5 CRC٠٫٣١٣٦١ TRY
10 CRC٠٫٦٢٧٢٢ TRY
20 CRC١٫٢٥٤٤٤ TRY
50 CRC٣٫١٣٦١٠ TRY
100 CRC٦٫٢٧٢١٩ TRY
250 CRC١٥٫٦٨٠٤٨ TRY
500 CRC٣١٫٣٦٠٩٥ TRY
1000 CRC٦٢٫٧٢١٩٠ TRY
2000 CRC١٢٥٫٤٤٣٨٠ TRY
5000 CRC٣١٣٫٦٠٩٥٠ TRY
10000 CRC٦٢٧٫٢١٩٠٠ TRY