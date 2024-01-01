1 كولون كوستاريكي إلى ليرة تركية

تحويل CRC إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1 crc
0.06 try

₡1.000 CRC = TL0.06332 TRY

Mid-market exchange rate at 17:32
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CRC إلى TRY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.751.5021.6580.94720.796
1 GBP1.16811.277107.1881.7541.9371.10624.296
1 USD0.9150.783183.9471.3741.5170.86619.028
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / ليرة تركية
1 CRC٠٫٠٦٣٣٢ TRY
5 CRC٠٫٣١٦٥٨ TRY
10 CRC٠٫٦٣٣١٥ TRY
20 CRC١٫٢٦٦٣١ TRY
50 CRC٣٫١٦٥٧٨ TRY
100 CRC٦٫٣٣١٥٥ TRY
250 CRC١٥٫٨٢٨٨٨ TRY
500 CRC٣١٫٦٥٧٧٥ TRY
1000 CRC٦٣٫٣١٥٥٠ TRY
2000 CRC١٢٦٫٦٣١٠٠ TRY
5000 CRC٣١٦٫٥٧٧٥٠ TRY
10000 CRC٦٣٣٫١٥٥٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / كوستاريكا كولوين
1 TRY١٥٫٧٩٣٩٠ CRC
5 TRY٧٨٫٩٦٩٥٠ CRC
10 TRY١٥٧٫٩٣٩٠٠ CRC
20 TRY٣١٥٫٨٧٨٠٠ CRC
50 TRY٧٨٩٫٦٩٥٠٠ CRC
100 TRY١٬٥٧٩٫٣٩٠٠٠ CRC
250 TRY٣٬٩٤٨٫٤٧٥٠٠ CRC
500 TRY٧٬٨٩٦٫٩٥٠٠٠ CRC
1000 TRY١٥٬٧٩٣٫٩٠٠٠٠ CRC
2000 TRY٣١٬٥٨٧٫٨٠٠٠٠ CRC
5000 TRY٧٨٬٩٦٩٫٥٠٠٠٠ CRC
10000 TRY١٥٧٬٩٣٩٫٠٠٠٠٠ CRC