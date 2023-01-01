كولون كوستاريكي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل CRC إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٣٥٫٣٣ zar

1.00000 CRC = 0.03533 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:42 UTC
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CRC إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065388.55671.438211.663360.964818.202
1GBP1.1547311.2301102.2561.66071.920681.1140921.0179
1USD0.93870.812942183.12841.350051.56140.9057517.0863
1INR0.01129220.009779350.012029610.01624050.0187830.01089580.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / راند جنوب أفريقيا
1 CRC0.03533 ZAR
5 CRC0.17664 ZAR
10 CRC0.35329 ZAR
20 CRC0.70657 ZAR
50 CRC1.76643 ZAR
100 CRC3.53286 ZAR
250 CRC8.83215 ZAR
500 CRC17.66430 ZAR
1000 CRC35.32860 ZAR
2000 CRC70.65720 ZAR
5000 CRC176.64300 ZAR
10000 CRC353.28600 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / كوستاريكا كولوين
1 ZAR28.30570 CRC
5 ZAR141.52850 CRC
10 ZAR283.05700 CRC
20 ZAR566.11400 CRC
50 ZAR1415.28500 CRC
100 ZAR2830.57000 CRC
250 ZAR7076.42500 CRC
500 ZAR14152.85000 CRC
1000 ZAR28305.70000 CRC
2000 ZAR56611.40000 CRC
5000 ZAR141528.50000 CRC
10000 ZAR283057.00000 CRC