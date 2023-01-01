كولون كوستاريكي إلى دولار أمريكي

تحويل CRC إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
١٫٨٧ usd

1.00000 CRC = 0.00187 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:38 UTC
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CRC إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065388.55811.438161.663490.964918.202
1GBP1.1547311.23025102.271.660841.921061.114221.0204
1USD0.93870.812843183.12971.351.561520.905817.0863
1INR0.0112920.009778010.012029410.01623970.01878420.01089620.205538

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

CRC إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار أمريكي
1 CRC0.00187 USD
5 CRC0.00937 USD
10 CRC0.01875 USD
20 CRC0.03750 USD
50 CRC0.09375 USD
100 CRC0.18750 USD
250 CRC0.46875 USD
500 CRC0.93749 USD
1000 CRC1.87499 USD
2000 CRC3.74998 USD
5000 CRC9.37495 USD
10000 CRC18.74990 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / كوستاريكا كولوين
1 USD533.33800 CRC
5 USD2666.69000 CRC
10 USD5333.38000 CRC
20 USD10666.76000 CRC
50 USD26666.90000 CRC
100 USD53333.80000 CRC
250 USD133334.50000 CRC
500 USD266669.00000 CRC
1000 USD533338.00000 CRC
2000 USD1066676.00000 CRC
5000 USD2666690.00000 CRC
10000 USD5333380.00000 CRC