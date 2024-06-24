500 دولار أمريكي إلى كولون كوستاريكي

تحويل USD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

500 usd
261,025.00 crc

$1.000 USD = ₡522.1 CRC

Mid-market exchange rate at 23:57
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63311.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6950.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4760.99116.67210.6830.5775.313.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / كوستاريكا كولوين
1 USD٥٢٢٫٠٥٠٠٠ CRC
5 USD٢٬٦١٠٫٢٥٠٠٠ CRC
10 USD٥٬٢٢٠٫٥٠٠٠٠ CRC
20 USD١٠٬٤٤١٫٠٠٠٠٠ CRC
50 USD٢٦٬١٠٢٫٥٠٠٠٠ CRC
100 USD٥٢٬٢٠٥٫٠٠٠٠٠ CRC
250 USD١٣٠٬٥١٢٫٥٠٠٠٠ CRC
500 USD٢٦١٬٠٢٥٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 USD٥٢٢٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 USD١٬٠٤٤٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 USD٢٬٦١٠٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 USD٥٬٢٢٠٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار أمريكي
1 CRC٠٫٠٠١٩٢ USD
5 CRC٠٫٠٠٩٥٨ USD
10 CRC٠٫٠١٩١٦ USD
20 CRC٠٫٠٣٨٣١ USD
50 CRC٠٫٠٩٥٧٨ USD
100 CRC٠٫١٩١٥٥ USD
250 CRC٠٫٤٧٨٨٨ USD
500 CRC٠٫٩٥٧٧٧ USD
1000 CRC١٫٩١٥٥٣ USD
2000 CRC٣٫٨٣١٠٦ USD
5000 CRC٩٫٥٧٧٦٥ USD
10000 CRC١٩٫١٥٥٣٠ USD