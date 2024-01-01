Kosta Rika kolonundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile CRC → USD çevirin

1.000 crc
1,99 usd

1,000 CRC = 0,001990 USD

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / ABD Doları
1 CRC0,00199 USD
5 CRC0,00995 USD
10 CRC0,01990 USD
20 CRC0,03979 USD
50 CRC0,09948 USD
100 CRC0,19896 USD
250 CRC0,49740 USD
500 CRC0,99479 USD
1000 CRC1,98959 USD
2000 CRC3,97918 USD
5000 CRC9,94795 USD
10000 CRC19,89590 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Kosta Rika Kolonu
1 USD502,61500 CRC
5 USD2.513,07500 CRC
10 USD5.026,15000 CRC
20 USD10.052,30000 CRC
50 USD25.130,75000 CRC
100 USD50.261,50000 CRC
250 USD125.653,75000 CRC
500 USD251.307,50000 CRC
1000 USD502.615,00000 CRC
2000 USD1.005.230,00000 CRC
5000 USD2.513.075,00000 CRC
10000 USD5.026.150,00000 CRC