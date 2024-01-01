Kosta Rika kolonundan Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile CRC → INR çevirin

1.000 crc
166,35 inr

1,000 CRC = 0,1663 INR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kosta Rika kolonundan Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Hindistan Rupisi
1 CRC0,16635 INR
5 CRC0,83175 INR
10 CRC1,66349 INR
20 CRC3,32698 INR
50 CRC8,31745 INR
100 CRC16,63490 INR
250 CRC41,58725 INR
500 CRC83,17450 INR
1000 CRC166,34900 INR
2000 CRC332,69800 INR
5000 CRC831,74500 INR
10000 CRC1.663,49000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Kosta Rika Kolonu
1 INR6,01147 CRC
5 INR30,05735 CRC
10 INR60,11470 CRC
20 INR120,22940 CRC
50 INR300,57350 CRC
100 INR601,14700 CRC
250 INR1.502,86750 CRC
500 INR3.005,73500 CRC
1000 INR6.011,47000 CRC
2000 INR12.022,94000 CRC
5000 INR30.057,35000 CRC
10000 INR60.114,70000 CRC