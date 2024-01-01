50 كولون كوستاريكي إلى دولار أمريكي

تحويل CRC إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

50 crc
0.09 usd

₡1.000 CRC = $0.001889 USD

Mid-market exchange rate at 14:53
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CRC إلى USD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09491.8071.5021.6570.94920.715
1 GBP1.16911.279107.3661.7571.9381.1124.225
1 USD0.9140.782183.9421.3741.5150.86818.94
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار أمريكي
1 CRC٠٫٠٠١٨٩ USD
5 CRC٠٫٠٠٩٤٤ USD
10 CRC٠٫٠١٨٨٩ USD
20 CRC٠٫٠٣٧٧٨ USD
50 CRC٠٫٠٩٤٤٥ USD
100 CRC٠٫١٨٨٨٩ USD
250 CRC٠٫٤٧٢٢٤ USD
500 CRC٠٫٩٤٤٤٨ USD
1000 CRC١٫٨٨٨٩٥ USD
2000 CRC٣٫٧٧٧٩٠ USD
5000 CRC٩٫٤٤٤٧٥ USD
10000 CRC١٨٫٨٨٩٥٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / كوستاريكا كولوين
1 USD٥٢٩٫٣٩٥٠٠ CRC
5 USD٢٬٦٤٦٫٩٧٥٠٠ CRC
10 USD٥٬٢٩٣٫٩٥٠٠٠ CRC
20 USD١٠٬٥٨٧٫٩٠٠٠٠ CRC
50 USD٢٦٬٤٦٩٫٧٥٠٠٠ CRC
100 USD٥٢٬٩٣٩٫٥٠٠٠٠ CRC
250 USD١٣٢٬٣٤٨٫٧٥٠٠٠ CRC
500 USD٢٦٤٬٦٩٧٫٥٠٠٠٠ CRC
1000 USD٥٢٩٬٣٩٥٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 USD١٬٠٥٨٬٧٩٠٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 USD٢٬٦٤٦٬٩٧٥٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 USD٥٬٢٩٣٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ CRC