5 كولون كوستاريكي إلى راند جنوب إفريقي

تحويل CRC إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

5 crc
0.17 zar

₡1.000 CRC = R0.03442 ZAR

Mid-market exchange rate at 17:54
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CRC إلى ZAR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7611.5021.660.94620.845
1 GBP1.16811.277107.1511.7541.9381.10524.341
1 USD0.9150.783183.9341.3741.5180.86619.067
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى راند جنوب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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CRC إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / راند جنوب أفريقيا
1 CRC٠٫٠٣٤٤٢ ZAR
5 CRC٠٫١٧٢٠٨ ZAR
10 CRC٠٫٣٤٤١٥ ZAR
20 CRC٠٫٦٨٨٣٠ ZAR
50 CRC١٫٧٢٠٧٥ ZAR
100 CRC٣٫٤٤١٥١ ZAR
250 CRC٨٫٦٠٣٧٧ ZAR
500 CRC١٧٫٢٠٧٥٥ ZAR
1000 CRC٣٤٫٤١٥١٠ ZAR
2000 CRC٦٨٫٨٣٠٢٠ ZAR
5000 CRC١٧٢٫٠٧٥٥٠ ZAR
10000 CRC٣٤٤٫١٥١٠٠ ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / كوستاريكا كولوين
1 ZAR٢٩٫٠٥٧٠٠ CRC
5 ZAR١٤٥٫٢٨٥٠٠ CRC
10 ZAR٢٩٠٫٥٧٠٠٠ CRC
20 ZAR٥٨١٫١٤٠٠٠ CRC
50 ZAR١٬٤٥٢٫٨٥٠٠٠ CRC
100 ZAR٢٬٩٠٥٫٧٠٠٠٠ CRC
250 ZAR٧٬٢٦٤٫٢٥٠٠٠ CRC
500 ZAR١٤٬٥٢٨٫٥٠٠٠٠ CRC
1000 ZAR٢٩٬٠٥٧٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 ZAR٥٨٬١١٤٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 ZAR١٤٥٬٢٨٥٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 ZAR٢٩٠٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ CRC