10 ليرة تركية إلى كولون كوستاريكي

تحويل TRY إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

10 try
159.44 crc

1.000 TRY = 15.94 CRC

Mid-market exchange rate at 12:59
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٧١١٫٣٤٩٣٫٦٧٣٤٨٫٨٤٩
1 EUR١٫٠٩٢1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٨٨٦٩٠٫٣٨٦١٫٤٧٤٤٫٠١١٥٣٫٣٤٣
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٥٨١٠٥٫٧١١١٫٧٢٣٤٫٦٩١٦٢٫٣٨٨
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / كوستاريكا كولوين
1 TRY١٥٫٩٤٣٩٠ CRC
5 TRY٧٩٫٧١٩٥٠ CRC
10 TRY١٥٩٫٤٣٩٠٠ CRC
20 TRY٣١٨٫٨٧٨٠٠ CRC
50 TRY٧٩٧٫١٩٥٠٠ CRC
100 TRY١٬٥٩٤٫٣٩٠٠٠ CRC
250 TRY٣٬٩٨٥٫٩٧٥٠٠ CRC
500 TRY٧٬٩٧١٫٩٥٠٠٠ CRC
1000 TRY١٥٬٩٤٣٫٩٠٠٠٠ CRC
2000 TRY٣١٬٨٨٧٫٨٠٠٠٠ CRC
5000 TRY٧٩٬٧١٩٫٥٠٠٠٠ CRC
10000 TRY١٥٩٬٤٣٩٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / ليرة تركية
1 CRC٠٫٠٦٢٧٢ TRY
5 CRC٠٫٣١٣٦٠ TRY
10 CRC٠٫٦٢٧٢٠ TRY
20 CRC١٫٢٥٤٤٠ TRY
50 CRC٣٫١٣٦٠٠ TRY
100 CRC٦٫٢٧٢٠٠ TRY
250 CRC١٥٫٦٨٠٠٠ TRY
500 CRC٣١٫٣٦٠٠٠ TRY
1000 CRC٦٢٫٧٢٠٠٠ TRY
2000 CRC١٢٥٫٤٤٠٠٠ TRY
5000 CRC٣١٣٫٦٠٠٠٠ TRY
10000 CRC٦٢٧٫٢٠٠٠٠ TRY