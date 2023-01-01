روبية هندية إلى كولون كوستاريكي

تحويل INR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٦٤٬٣١٥٫٧٠ crc

1.00000 INR = 6.43157 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
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INR إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063288.16591.433781.655690.957318.2139
1GBP1.1580811.2312102.0971.660331.917311.1086321.0919
1USD0.94060.812216182.9251.348551.557270.9004517.1312
1INR0.01134230.009794580.012059110.01626230.01877920.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / كوستاريكا كولوين
1 INR6.43157 CRC
5 INR32.15785 CRC
10 INR64.31570 CRC
20 INR128.63140 CRC
50 INR321.57850 CRC
100 INR643.15700 CRC
250 INR1607.89250 CRC
500 INR3215.78500 CRC
1000 INR6431.57000 CRC
2000 INR12863.14000 CRC
5000 INR32157.85000 CRC
10000 INR64315.70000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الروبية الهندية
1 CRC0.15548 INR
5 CRC0.77742 INR
10 CRC1.55483 INR
20 CRC3.10966 INR
50 CRC7.77415 INR
100 CRC15.54830 INR
250 CRC38.87075 INR
500 CRC77.74150 INR
1000 CRC155.48300 INR
2000 CRC310.96600 INR
5000 CRC777.41500 INR
10000 CRC1554.83000 INR