10 روبية هندية إلى كولون كوستاريكي

تحويل INR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

10 inr
62.51 crc

₹1.000 INR = ₡6.251 CRC

Mid-market exchange rate at 04:32
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.506278.9631.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.690.989
1 EUR1.0691.46513.9280.8461.611298.3091.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4175.9490.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الروبية الهندية / كوستاريكا كولوين
1 INR٦٫٢٥٠٨٨ CRC
5 INR٣١٫٢٥٤٤٠ CRC
10 INR٦٢٫٥٠٨٨٠ CRC
20 INR١٢٥٫٠١٧٦٠ CRC
50 INR٣١٢٫٥٤٤٠٠ CRC
100 INR٦٢٥٫٠٨٨٠٠ CRC
250 INR١٬٥٦٢٫٧٢٠٠٠ CRC
300 INR١٬٨٧٥٫٢٦٤٠٠ CRC
500 INR٣٬١٢٥٫٤٤٠٠٠ CRC
600 INR٣٬٧٥٠٫٥٢٨٠٠ CRC
1000 INR٦٬٢٥٠٫٨٨٠٠٠ CRC
2000 INR١٢٬٥٠١٫٧٦٠٠٠ CRC
5000 INR٣١٬٢٥٤٫٤٠٠٠٠ CRC
10000 INR٦٢٬٥٠٨٫٨٠٠٠٠ CRC
25000 INR١٥٦٬٢٧٢٫٠٠٠٠٠ CRC
50000 INR٣١٢٬٥٤٤٫٠٠٠٠٠ CRC
100000 INR٦٢٥٬٠٨٨٫٠٠٠٠٠ CRC
1000000 INR٦٬٢٥٠٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ CRC
1000000000 INR٦٬٢٥٠٬٨٨٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الروبية الهندية
1 CRC٠٫١٥٩٩٨ INR
5 CRC٠٫٧٩٩٨٩ INR
10 CRC١٫٥٩٩٧٨ INR
20 CRC٣٫١٩٩٥٦ INR
50 CRC٧٫٩٩٨٩٠ INR
100 CRC١٥٫٩٩٧٨٠ INR
250 CRC٣٩٫٩٩٤٥٠ INR
500 CRC٧٩٫٩٨٩٠٠ INR
1000 CRC١٥٩٫٩٧٨٠٠ INR
2000 CRC٣١٩٫٩٥٦٠٠ INR
5000 CRC٧٩٩٫٨٩٠٠٠ INR
10000 CRC١٬٥٩٩٫٧٨٠٠٠ INR