يوان صيني إلى كولون كوستاريكي

تحويل CNY إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
73021.50 crc

1.00000 CNY = 73.02150 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
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CNY إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065688.57711.437491.661620.964718.2058
1GBP1.155211.23095102.3221.660551.919461.1144221.0308
1USD0.938450.812381183.12421.3491.559330.905317.085
1INR0.01128960.009773090.012030210.01622870.01875910.01089090.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / كوستاريكا كولوين
1 CNY73.02150 CRC
5 CNY365.10750 CRC
10 CNY730.21500 CRC
20 CNY1460.43000 CRC
50 CNY3651.07500 CRC
100 CNY7302.15000 CRC
250 CNY18255.37500 CRC
500 CNY36510.75000 CRC
1000 CNY73021.50000 CRC
2000 CNY146043.00000 CRC
5000 CNY365107.50000 CRC
10000 CNY730215.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Chinese Yuan RMB
1 CRC0.01369 CNY
5 CRC0.06847 CNY
10 CRC0.13695 CNY
20 CRC0.27389 CNY
50 CRC0.68473 CNY
100 CRC1.36946 CNY
250 CRC3.42365 CNY
500 CRC6.84730 CNY
1000 CRC13.69460 CNY
2000 CRC27.38920 CNY
5000 CRC68.47300 CNY
10000 CRC136.94600 CNY