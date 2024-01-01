ألف كولون كوستاريكي إلى يوان صيني

تحويل CRC إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
13.55 cny

₡1.000 CRC = ¥0.01355 CNY

Mid-market exchange rate at 15:19
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CRC إلى CNY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09491.8051.5021.6560.94920.72
1 GBP1.16911.279107.3431.7561.9371.10924.227
1 USD0.9140.782183.9441.3731.5150.86818.946
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Chinese Yuan RMB
1 CRC٠٫٠١٣٥٥ CNY
5 CRC٠٫٠٦٧٧٧ CNY
10 CRC٠٫١٣٥٥٥ CNY
20 CRC٠٫٢٧١٠٩ CNY
50 CRC٠٫٦٧٧٧٣ CNY
100 CRC١٫٣٥٥٤٥ CNY
250 CRC٣٫٣٨٨٦٣ CNY
500 CRC٦٫٧٧٧٢٥ CNY
1000 CRC١٣٫٥٥٤٥٠ CNY
2000 CRC٢٧٫١٠٩٠٠ CNY
5000 CRC٦٧٫٧٧٢٥٠ CNY
10000 CRC١٣٥٫٥٤٥٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / كوستاريكا كولوين
1 CNY٧٣٫٧٧٦١٠ CRC
5 CNY٣٦٨٫٨٨٠٥٠ CRC
10 CNY٧٣٧٫٧٦١٠٠ CRC
20 CNY١٬٤٧٥٫٥٢٢٠٠ CRC
50 CNY٣٬٦٨٨٫٨٠٥٠٠ CRC
100 CNY٧٬٣٧٧٫٦١٠٠٠ CRC
250 CNY١٨٬٤٤٤٫٠٢٥٠٠ CRC
500 CNY٣٦٬٨٨٨٫٠٥٠٠٠ CRC
1000 CNY٧٣٬٧٧٦٫١٠٠٠٠ CRC
2000 CNY١٤٧٬٥٥٢٫٢٠٠٠٠ CRC
5000 CNY٣٦٨٬٨٨٠٫٥٠٠٠٠ CRC
10000 CNY٧٣٧٬٧٦١٫٠٠٠٠٠ CRC