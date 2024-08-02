bin Singapur dolarından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile SGD → CRC çevirin

1.000 sgd
394.693 crc

1,000S$ SGD = 394,7₡ CRC

18:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → CRC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek396,0770396,0770
Düşük388,5830375,7370
Ortalama392,3682387,3436
Değişim1.57%4.92%
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1 SGD → CRC istatistikleri

SGD → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 396,0770, en düşük 388,5830 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 392,3682 oldu. SGD → CRC kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

SGD → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 396,0770, en düşük 375,7370 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 387,3436 oldu. SGD → CRC kurundaki değişiklik 4.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7927,1724,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4387,8264,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6114,6742,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kosta Rika Kolonu
1 SGD394,69300 CRC
5 SGD1.973,46500 CRC
10 SGD3.946,93000 CRC
20 SGD7.893,86000 CRC
50 SGD19.734,65000 CRC
100 SGD39.469,30000 CRC
250 SGD98.673,25000 CRC
500 SGD197.346,50000 CRC
1000 SGD394.693,00000 CRC
2000 SGD789.386,00000 CRC
5000 SGD1.973.465,00000 CRC
10000 SGD3.946.930,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Singapur Doları
1 CRC0,00253 SGD
5 CRC0,01267 SGD
10 CRC0,02534 SGD
20 CRC0,05067 SGD
50 CRC0,12668 SGD
100 CRC0,25336 SGD
250 CRC0,63340 SGD
500 CRC1,26681 SGD
1000 CRC2,53361 SGD
2000 CRC5,06722 SGD
5000 CRC12,66805 SGD
10000 CRC25,33610 SGD