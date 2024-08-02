Singapur dolarından Kosta Rika kolonuna Geçmiş Döviz Kurları
Singapur dolarından Kosta Rika kolonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Singapur dolarından (SGD) Kosta Rika kolonuna (CRC) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SGD - CRC için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Singapur doları → Kosta Rika kolonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Singapur doları Kosta Rika kolonuna döviz kuru şu anda 394,693, dünden bu yana %0.774 değerinde değişti. Singapur doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.703 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Singapur doları Kosta Rika kolonuna döviz kuru en yüksek değeri 395,471 (02-08-2024) ile en düşük değeri 390,647 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.512 artış ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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