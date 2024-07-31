Bulgar levasından Kosta Rika kolonuna Geçmiş Döviz Kurları
Bulgar levasından Kosta Rika kolonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Kosta Rika kolonuna (CRC) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - CRC için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bulgar levası → Kosta Rika kolonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Bulgar levası Kosta Rika kolonuna döviz kuru şu anda 290,355, dünden bu yana %0.078 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.641 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Kosta Rika kolonuna döviz kuru en yüksek değeri 293,356 (26-07-2024) ile en düşük değeri 289,756 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.386 artış ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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