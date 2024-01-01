5 كولون كوستاريكي إلى ليف بلغاري

تحويل CRC إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

5 crc
0.02 bgn

₡1.000 CRC = лв0.003381 BGN

Mid-market exchange rate at 14:51
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CRC إلى BGN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09391.7131.5011.6550.94920.653
1 GBP1.1711.278107.3011.7561.9361.1124.163
1 USD0.9150.782183.9441.3741.5150.86918.903
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / لياف بلغاري
1 CRC٠٫٠٠٣٣٨ BGN
5 CRC٠٫٠١٦٩١ BGN
10 CRC٠٫٠٣٣٨١ BGN
20 CRC٠٫٠٦٧٦٣ BGN
50 CRC٠٫١٦٩٠٧ BGN
100 CRC٠٫٣٣٨١٣ BGN
250 CRC٠٫٨٤٥٣٣ BGN
500 CRC١٫٦٩٠٦٥ BGN
1000 CRC٣٫٣٨١٣١ BGN
2000 CRC٦٫٧٦٢٦٢ BGN
5000 CRC١٦٫٩٠٦٥٥ BGN
10000 CRC٣٣٫٨١٣١٠ BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / كوستاريكا كولوين
1 BGN٢٩٥٫٧٤٣٠٠ CRC
5 BGN١٬٤٧٨٫٧١٥٠٠ CRC
10 BGN٢٬٩٥٧٫٤٣٠٠٠ CRC
20 BGN٥٬٩١٤٫٨٦٠٠٠ CRC
50 BGN١٤٬٧٨٧٫١٥٠٠٠ CRC
100 BGN٢٩٬٥٧٤٫٣٠٠٠٠ CRC
250 BGN٧٣٬٩٣٥٫٧٥٠٠٠ CRC
500 BGN١٤٧٬٨٧١٫٥٠٠٠٠ CRC
1000 BGN٢٩٥٬٧٤٣٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 BGN٥٩١٬٤٨٦٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 BGN١٬٤٧٨٬٧١٥٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 BGN٢٬٩٥٧٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ CRC