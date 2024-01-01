50 كولون كوستاريكي إلى فرنك سويسري

تحويل CRC إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

50 crc
0.08 chf

₡1.000 CRC = SFr.0.001641 CHF

Mid-market exchange rate at 15:08
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CRC إلى CHF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09391.7751.5021.6560.9520.657
1 GBP1.1711.279107.3421.7561.9371.11124.161
1 USD0.9150.782183.9431.3741.5150.86918.894
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الفرنك السويسري
1 CRC٠٫٠٠١٦٤ CHF
5 CRC٠٫٠٠٨٢١ CHF
10 CRC٠٫٠١٦٤١ CHF
20 CRC٠٫٠٣٢٨٢ CHF
50 CRC٠٫٠٨٢٠٥ CHF
100 CRC٠٫١٦٤١٠ CHF
250 CRC٠٫٤١٠٢٦ CHF
500 CRC٠٫٨٢٠٥١ CHF
1000 CRC١٫٦٤١٠٢ CHF
2000 CRC٣٫٢٨٢٠٤ CHF
5000 CRC٨٫٢٠٥١٠ CHF
10000 CRC١٦٫٤١٠٢٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / كوستاريكا كولوين
1 CHF٦٠٩٫٣٧٦٠٠ CRC
5 CHF٣٬٠٤٦٫٨٨٠٠٠ CRC
10 CHF٦٬٠٩٣٫٧٦٠٠٠ CRC
20 CHF١٢٬١٨٧٫٥٢٠٠٠ CRC
50 CHF٣٠٬٤٦٨٫٨٠٠٠٠ CRC
100 CHF٦٠٬٩٣٧٫٦٠٠٠٠ CRC
250 CHF١٥٢٬٣٤٤٫٠٠٠٠٠ CRC
500 CHF٣٠٤٬٦٨٨٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 CHF٦٠٩٬٣٧٦٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 CHF١٬٢١٨٬٧٥٢٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 CHF٣٬٠٤٦٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 CHF٦٬٠٩٣٬٧٦٠٫٠٠٠٠٠ CRC