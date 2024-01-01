5,000 كولون كوستاريكي إلى روبية إندونيسية

تحويل CRC إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 crc
150,570 idr

₡1.000 CRC = Rp30.11 IDR

Mid-market exchange rate at 15:55
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CRC إلى IDR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7521.5021.6570.94820.758
1 GBP1.16911.278107.2441.7551.9371.10824.263
1 USD0.9150.783183.9451.3741.5160.86718.992
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الروبية الإندونيسية
1 CRC٣٠٫١١٤٠٠ IDR
5 CRC١٥٠٫٥٧٠٠٠ IDR
10 CRC٣٠١٫١٤٠٠٠ IDR
20 CRC٦٠٢٫٢٨٠٠٠ IDR
50 CRC١٬٥٠٥٫٧٠٠٠٠ IDR
100 CRC٣٬٠١١٫٤٠٠٠٠ IDR
250 CRC٧٬٥٢٨٫٥٠٠٠٠ IDR
500 CRC١٥٬٠٥٧٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 CRC٣٠٬١١٤٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 CRC٦٠٬٢٢٨٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 CRC١٥٠٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 CRC٣٠١٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / كوستاريكا كولوين
1 IDR٠٫٠٣٣٢١ CRC
5 IDR٠٫١٦٦٠٤ CRC
10 IDR٠٫٣٣٢٠٧ CRC
20 IDR٠٫٦٦٤١٤ CRC
50 IDR١٫٦٦٠٣٦ CRC
100 IDR٣٫٣٢٠٧١ CRC
250 IDR٨٫٣٠١٧٨ CRC
500 IDR١٦٫٦٠٣٥٥ CRC
1000 IDR٣٣٫٢٠٧١٠ CRC
2000 IDR٦٦٫٤١٤٢٠ CRC
5000 IDR١٦٦٫٠٣٥٥٠ CRC
10000 IDR٣٣٢٫٠٧١٠٠ CRC